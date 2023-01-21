«Может создать страх». Российских моряков оштрафовали в Норвегии за форму с триколором

В Норвегии двух российских моряков оштрафовали на 5 тысяч норвежских крон — 35 тысяч рублей — за хождение по городу Кирканес в военной в форме с эмблемой флага России. Об этом 20 января сообщает газета Dagbladet.

Полиция проверила документы у российских моряков, которые «были одеты в зимнюю одежду, которую можно было принять за военную форму». С ними провели беседу, осмотрели судно и экипаж.