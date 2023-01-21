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    «Может создать страх». Российских моряков оштрафовали в Норвегии за форму с триколором

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    В Норвегии двух российских моряков оштрафовали на 5 тысяч норвежских крон — 35 тысяч рублей — за хождение по городу Кирканес в военной в форме с эмблемой флага России. Об этом 20 января сообщает газета Dagbladet.

    Полиция проверила документы у российских моряков, которые «были одеты в зимнюю одежду, которую можно было принять за военную форму». С ними провели беседу, осмотрели судно и экипаж.

    Фото: Dagbladet.no
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    Как объяснила прокурор Мартина Месло, россиян оштрафовали по статье 165 УК Норвегии, касающейся «неправомерного ношения униформы».

    Фото: Dagbladet.no

    «То, что экипажи предпочитают ходить по городу в камуфляжной одежде, которую можно принять за российскую военную форму, мы видим, может создать страх и дискомфорт <...> как для местного населения, так и среди украинских беженцев, проживающих здесь», — сказала она.

    Еще одной причиной стало то, что российские морские суда считаются «угрозой безопасности», и им разрешено заходить только в три порта Норвегии, добавила Месло.

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    НорвегияМорякиШтраф
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