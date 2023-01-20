Крайним за заброшку «Красного треугольника» назначен начальник из района. Обрушение ему простили

Финансовая ответственность за обрушение корпуса «Красного треугольника» на медработника и автомобиль упала на сотрудника Адмиралтейского РЖА. Он заплатил достаточно, чтобы потерпевшие отказались от претензий.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 января, накануне Ленинский райсуд прекратил дело о халатности, допущенной на территории завода на Обводном канале. Небрежное отношение к своим обязанностям вменяли начальнику отдела капремонта и технического надзора жилагентства Адмиралтейского района Вадиму Тарасевичу.



Разгильдяйство было допущено в апреле 2020-го, когда Тарасевич подготовил дефектную ведомость и сметные расчёты, опираясь только на визуальный осмотр корпусов дома 134–136–138. Плачевное состояние помещений, в том числе 74- Н корпуса № 3, укрылось от его взгляда, и работы по содержанию внутри зданий не были проведены.



Следствие полагает, что начальник, понимая опасность, старался не перегружать свой отдел работой. Подчинённые без его пристального контроля также проверяли городское имущество спустя рукава.

