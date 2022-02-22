Обрушение районного масштаба. КИО назвал ответственного за упавший на петербурженку фасад «Красного треугольника»

«Администрация в установленном порядке осуществляет полномочия собственника государственного имущества Санкт-Петербурга, расположенного на территории района, в части обеспечения содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам», — отметили в КИО.
В ведомстве рассказали, что еще в 2016 году направили в район «уведомление о необходимости организации проведения работ, направленных на обеспечение содержания объектов нежилого фонда, в том числе в отношении доли нежилого помещения 74-Н». Как ранее сообщала «Фонтанка», обрушение произошло именно в нем. Помещение находится в долевой собственности и принадлежит правительству Петербурга на 95% и на 5% компании «АТР «Треугольник».
Ранее в КИО отрицали, что здание, в котором произошло обрушение, принадлежит городу. «Фонтанка» показала, что на самом деле он является собственником большинства площадей. Запрос на комментарий в администрацию Адмиралтейского района отправлен еще 18 февраля, но ответа так и не поступило.
Фасад корпуса №3 «Красного треугольника» обвалился 17 февраля. Под обломками оказалась 53-летняя медработник и два автомобиля. Пострадавшую госпитализировали с переломом плеча, сотрясением и повреждением грудной клетки. Вероятной причиной стало повреждение металлических конструкций, об аварийном состоянии которых город предупреждали местные жители, активисты и бизнес.