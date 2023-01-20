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    Назарбаев попал в больницу

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    Бывший президент Казахстана 82-летний Нурсултан Назарбаев госпитализирован в Астане. В больнице его, по предварительным данным, готовят к операции на сердце, передаёт 20 января «КазТАГ», ссылаясь на казахстанского медиаменеджера Александра Аксютица.

    «Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство», — заявил Аксютиц.

    В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил государственный праздник — день президента Нурсултана Назарбаева. До этого республика отмечала его 10 лет.

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    КазахстанНурсултан Назарбаев
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