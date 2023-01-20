Назарбаев попал в больницу

Бывший президент Казахстана 82-летний Нурсултан Назарбаев госпитализирован в Астане. В больнице его, по предварительным данным, готовят к операции на сердце, передаёт 20 января «КазТАГ», ссылаясь на казахстанского медиаменеджера Александра Аксютица.

«Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство», — заявил Аксютиц.



В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил государственный праздник — день президента Нурсултана Назарбаева. До этого республика отмечала его 10 лет.