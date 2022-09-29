День Назарбаева больше не государственный праздник в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который отменил государственный праздник — 10 лет республика отмечала день президента Нурсултана Назарбаева.

Об указе 29 сентября сообщает пресс-служба президента страны. 1 декабря праздновался День первого президента республики, он был государственным праздником с 2012 года. Это был выходной, в который по всем регионам проходили торжества.

Парламентарии решили приравнять этот праздник к общественно значимым, но больше не делать его выходным днем.