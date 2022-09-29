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    День Назарбаева больше не государственный праздник в Казахстане

    2060

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который отменил государственный праздник — 10 лет республика отмечала день президента Нурсултана Назарбаева.

    Об указе 29 сентября сообщает пресс-служба президента страны. 1 декабря праздновался День первого президента республики, он был государственным праздником с 2012 года. Это был выходной, в который по всем регионам проходили торжества.

    Парламентарии решили приравнять этот праздник к общественно значимым, но больше не делать его выходным днем.

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