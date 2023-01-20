На крыше Минобороны в Москве появилась военная техника: новости СВО за 20 января

Прямо на крыше Министерства обороны появились системы, похожие на зенитный ракетно-пушечный комплекс Фото: mil.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 января 2023 года.



На крыше Минобороны в Москве установили военную технику На крыше здания Министерства обороны в Москве появилась военная техника — объект установили на вертолетной площадке. Вопрос об установке ПВО на здание Министерства обороны пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков переправил непосредственно в само ведомство. — Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, — сказал Песков



Корреспонденты MSK1.RU направили фото военному эксперту Василию Дандыкину и заместителю президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константину Сивкову. Оба ответили, что техника на здании Минобороны выглядит как российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК). — Это уже всё апробировано в боях СВО и признано даже международными военными источниками, что наша ПВО работает очень хорошо, — добавил Дандыкин. — Москва один из самых, если не самый защищенный с точки зрения противовоздушной обороны город в мире.



Ранее москвичи уже замечали военную технику в центре столицы — по словам местных, она находится там уже несколько дней. В Кремле ответили на вопрос, завершилась ли частичная мобилизация Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с запросом в администрацию от депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука. В понедельник депутат опубликовал в своем телеграм-канале ответ на просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе от администрации президента было указано, что действие указа о частичной мобилизации продолжается.



— 24 ноября я направил обращение президенту с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, — написал Артур Гайдук. — Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций в своем ответе от 30 декабря 2022 года сообщило: «28 октября 2022 года завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Действие указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается».



Дмитрий Песков, разъясняя ситуацию, отметил, что власти ориентируются «на сказанное президентом»: — Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться. Также представитель Кремля ответил, что нужно будет уточнить ситуацию с продолжением действия указа о частичной мобилизации. — Скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина, — сказал Песков.



Боец ММА отправился в зону СВО Уральский боец MMA Владимир Минеев отправился на спецоперацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя AMC Fight Nights Камила Гаджиева.



— Неделю назад он мне звонил из Донецка и сказал, что будет в Москве на следующей неделе и расскажет о деталях службы. Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями, — сообщил Гаджиев журналистам.



В ноябре прошлого года президент Союза MMA России Федор Емельяненко говорил о том, что в зоне СВО побывали уже около 100 бойцов ММА. Ранее мы узнавали о том, кому из звезд шоу-бизнеса пришла повестка и кто из них готов идти служить. В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности Действие высокого (желтого) уровня террористической опасности продлили в приграничной с Украиной Курской области до 4 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он также попросил жителей области сообщать по номеру 112 о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.



В последний раз уровень террористической опасности в Курской области продлевали 5 января — на 15 суток. США отправили новый пакет помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов

Минобороны США опубликовало список военной техники, которую передадут Украине в рамках нового пакета. В него вошли боеприпасы для ЗРК NASAMS и систем залпового огня HIMARS, восемь ЗРК Avenger, более 50 бронемашин Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker и другая военная техника, а также артиллерийские снаряды, противотанковые и противорадиолокационные ракеты.



Это уже тринадцатый пакет военной помощи Украине, предоставленный властями США с августа 2021 года. 7 января США выделили Украине рекордный пакет помощи на 3 миллиарда долларов.

Участники встречи на базе «Рамштайн» не смогли договориться о поставках Украине танков Leopard 2

Министры обороны стран НАТО встретились на американской авиабазе «Рамштайн», чтобы договориться о поставках танков Leopard 2 Украине. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у участников встречи пока «нет единого мнения» по поводу поставок. — Есть веские причины для поставки, есть веские причины против нее, — передает его слова Der Spiegel.

Писториус добавил, что впечатление о том, что это решение блокирует Германия, ошибочно. По его словам, Германия проверит собственные запасы танков Leopard, и решение по этому поводу будет «принято в кратчайшие сроки».

