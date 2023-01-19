Сумеете ли вы отличить Мрака от Сумрака? Ленинградский зоопарк предлагает «волчью» игру

Волчата Мрак и Сумрак в Ленинградском зоопарке похожи как две капли воды. «Вожак стаи», один из сотрудников, их все-таки различает — попытаться это сделать предлагают и подписчикам.



Снимки с маленькими хищниками пресс-служба зоопарка публикует 19 января. «Думаете, что на фото один волк? А вот и нет, их тут два!» — отмечают сотрудники. Лучше всех разницу между Мраком и Сумраком видит человек, который их воспитывал с детства.