Сумеете ли вы отличить Мрака от Сумрака? Ленинградский зоопарк предлагает «волчью» игру

Волчата Мрак и Сумрак в Ленинградском зоопарке похожи как две капли воды. «Вожак стаи», один из сотрудников, их все-таки различает — попытаться это сделать предлагают и подписчикам.
Снимки с маленькими хищниками пресс-служба зоопарка публикует 19 января. «Думаете, что на фото один волк? А вот и нет, их тут два!» — отмечают сотрудники. Лучше всех разницу между Мраком и Сумраком видит человек, который их воспитывал с детства.
«По словам Дмитрия Юрьевича, волчата совсем-совсем разные. Точно так говорят о близнецах их родители. Назвать же конкретные отличительные признаки волчат сотрудник зоопарка затрудняется», — говорят в зверинце.
Мрак и Сумрак появились в зоопарке осенью. «Фонтанка» показывала, как они обживались в большом вольере, где им предоставили бассейн, теплую деревянную избушку и нору.