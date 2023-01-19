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    Сумеете ли вы отличить Мрака от Сумрака? Ленинградский зоопарк предлагает «волчью» игру

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    Волчата Мрак и Сумрак в Ленинградском зоопарке похожи как две капли воды. «Вожак стаи», один из сотрудников, их все-таки различает — попытаться это сделать предлагают и подписчикам.

    Снимки с маленькими хищниками пресс-служба зоопарка публикует 19 января. «Думаете, что на фото один волк? А вот и нет, их тут два!» — отмечают сотрудники. Лучше всех разницу между Мраком и Сумраком видит человек, который их воспитывал с детства.

    «По словам Дмитрия Юрьевича, волчата совсем-совсем разные. Точно так говорят о близнецах их родители. Назвать же конкретные отличительные признаки волчат сотрудник зоопарка затрудняется», — говорят в зверинце.

    Мрак и Сумрак появились в зоопарке осенью. «Фонтанка» показывала, как они обживались в большом вольере, где им предоставили бассейн, теплую деревянную избушку и нору.

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    Ленинградский зоопарк
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