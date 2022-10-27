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    Сумрак и Мрак в Петербурге осваивают новые территории

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    2 комментария

    Волчата Мрак и Сумрак, поселившиеся в Ленинградском зоопарке осенью, переехали. Теперь в их распоряжении — большой уличный вольер. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба зоопарка.

    Это жилище было построено в 2007 году специально для волчицы Тени. Она прожила в нём 14 лет. Для новых юных обитателей его обновили: заменили грунт, стёкла, переделали бассейн. В нём есть тёплая деревянная избушка, где пол устлан сеном, отдельное место для сна в холода, перегонные клетки, нора (внутри это прохладное убежище, а сверху «наблюдательный пункт»), высокие ели.

    «Отдельного внимания заслуживает бассейн: он неглубокий, но в нём можно вдоволь порезвиться, чему особенно рад волчонок Сумрак. Ему играть в воде и доставать из бассейна резиновое колесо нравится куда больше, чем его братцу Мраку. Оба детёныша обожают рыть в новом вольере ямки, бесконечно что-то откапывать, грызть ветки и коряги», — рассказывают в зоопарке.

    Сотрудники отмечают, что волчатам новый дом понравился, они быстро осваивают его.

    «Фонтанка» писала, что волчата родились в зоопарке «Зооград» в Псковской области и в возрасте около 3 месяцев переехали в Петербург.

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    Комментарии 2

    VKuser4918336227 Окт 2022 в 14:29
    Милые малыши:)
    +0−0
    sirgrey27 Окт 2022 в 14:20
    от такой новости даже Бабайка вздрогнет в свете последних событий, вы их часом не свинками кормите ?
    +0−0
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