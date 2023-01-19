В Госдуме предложили конфисковать жилье уехавших россиян в пользу сирот. Что ответил Кремль?

Идею отдавать имущество тех, кто покинул страну, сиротам озвучила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 января 2023 года.

В Госдуме предложили конфисковать имущество уехавших Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших Россию граждан для решения проблемы с жильем для сирот. — Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны. Есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться, — заявила бывший детский омбудсмен на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас позже заявил, что такая конфискация имущества невозможна при нынешнем законодательстве. — Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьезных поправок в уголовный кодекс — никак. Покинуть страну — не преступление, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема конфискации имущества уехавших россиян и передачи его сиротам в Кремле не обсуждается.

В Ярославской области проводят проверку из-за видеообращения военнослужащих В Ярославской области военная прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях распространился видеоролик с жалобой людей, представившихся мобилизованными. На видео около 30 мужчин в камуфляже с закрытыми лицами. Голос за кадром сообщает, что обращение записывают «военнослужащие первого, третьего и четвертого взводов 254-го полка 7-й роты 3-го батальона».



— Просим разобраться в данной ситуации. Нам был дан приказ командиром роты об отступлении позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. Теперь нас хотят объявить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказа не отдавал. <...> Но нас обманывали. <...> В итоге мы просим в этом во всём разобраться. И просим у вас помощи! — говорит закадровый голос.



В пресс-службе правительства Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что по поручению губернатора в военную прокуратуру было направлено обращение с этим вопросом, проводится проверка. Минцифры снова будет принимать заявления на отсрочку для айтишников 23 января стартует прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов, подать такую заявку можно на Госуслугах. Речь идет о срочной службе в армии — призывниках в возрасте от 18 до 27 лет. Они могут получить отсрочку, если совпадает несколько критериев:

работа по трудовому договору;

нормальная продолжительность рабочего дня;



высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;



работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, в случае трудоустройства в течение года после окончания учебы — без учета стажа. Закончится прием заявок 6 февраля. Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке. В весенний призыв возраст срочников не изменят

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил: вероятность, что уже весной в армию начнут забирать не с 18, а с 21 года, — «нулевая».

— Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это всё законодательно оформить, — объяснил Картаполов в эфире телеканала «Россия 1». Ранее предложение поднять призывной возраст озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны с участием Владимира Путина. Он предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, а максимальный возраст призыва поднять до 30 лет. Сейчас призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.