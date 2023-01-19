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    Глава Читы разбил свой «Лексус» в дорожной яме, но в суд подавать не стал — ремонт обошелся «недорого»

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    Глава Читы Евгений Ярилов невольно проверил качество городских дорог на своем личном автомобиле, который после этого пришлось ремонтировать. Об этом он рассказал 19 января на заседании комитета ЖКХ гордумы.

    Ярилов угодил в дорожную яму на личном Lexus LX470, сообщает портал «Чита.Ру». Ремонт машины, по его словам, обошелся «недорого» — в 100 тысяч рублей.

    «Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города», — добавил глава Читы.

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    ЧитаДорожная яма
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