В Петербурге может выпасть больше 50 % месячной нормы осадков. Завтра погода изменится

Сегодня Петербург заливает. А в пятницу будет последний день с плюсовой температурой.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января в Петербурге ожидается дождь, временами с мокрым снегом. Ветер днём южный, юго-западный, переходящий к западному, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит плюс 3–5 градусов. По данным «Яндекс.Погоды», сегодня в городе может выпасть 9,1 мм осадков — 51,2 % месячной нормы.
«Сегодня Северная столица останется под влиянием циклонического вихря, центр которого окажется всего в 300 км севернее. Он сохранит в регионе облачную и ветреную погоду, пройдут дожди с мокрым снегом, вечером переходящие в снег. <...> Атмосферное давление в начале дня немного понизится, затем будет активно расти и к вечеру составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
20 и 21 января уже будет без существенных осадков. В пятницу около 0 градусов, а в субботу уже небольшой минус.