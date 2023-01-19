В Петербурге может выпасть больше 50 % месячной нормы осадков. Завтра погода изменится

Сегодня Петербург заливает. А в пятницу будет последний день с плюсовой температурой.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января в Петербурге ожидается дождь, временами с мокрым снегом. Ветер днём южный, юго-западный, переходящий к западному, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит плюс 3–5 градусов. По данным «Яндекс.Погоды», сегодня в городе может выпасть 9,1 мм осадков — 51,2 % месячной нормы.

