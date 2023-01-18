В США задержали россиянина, в котором видят основателя криптобиржи Bitzlato

В Майами сотрудники ФБР арестовали Анатолия Легкодымова. Его называют основателем и мажоритарным владельцем криптобиржи Bitzlato, которую американские власти считают «машиной по отмыванию денег». Об этом 18 января говорится в релизе на сайте Минюста страны.



Сама Bitzlato базируется в Китае, однако утверждается, что 40-летний россиянин управлял ей из Майами.



Фигуранта обвиняют в незаконном ведении бизнеса по переводу денег. Сам Легкодымов, утверждают в Минюсте, знал, что многие пользователи обменивают с помощью компании нелегальные средства, и в 2019 году признавался во внутреннем чате Bitzlato, что клиенты биржи «известны как мошенники». Площадка предъявляет минимальные требования для идентификации личности, поэтому учетные записи пользователей могли быть зарегистрированы на подставных лиц. Таким образом Bitzlato «стала убежищем для преступных доходов и средств».