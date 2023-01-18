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    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Как отметили в Петербурге 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Фотогалерея «Фонтанки»

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    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге 18 января вспоминали блокаду Ленинграда. Со дня её прорыва прошло 80 лет. В течение всего дня в городе проходили торжественные мероприятия, посвящённой этой дате. Их посетил и президент России Владимир Путин, который сначала прибыл в мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке, а затем — на Пискарёвское мемориальное кладбище.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Kremlin.ruKremlin.ru
    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Kremlin.ru
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    После посещения Путиным Пискарёвского кладбища мемориальную территорию открыли для обычных людей. Правда, было их немного.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    На стрелке Васильевского острова в честь Дня прорыва блокады Ленинграда традиционно зажгли факелы Ростральных колонн.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Люди несли цветы и к знаменитой мемориальной табличке на Невском, 14.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Владимир Путин, тем временем, вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым и полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном побывали в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Градоначальник провел главе государства экскурсию, во время которой Путин рассказал, как у его мамы в годы блокады украли продуктовые карточки.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Kremlin.ru
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    Торжественные мероприятия в городе продолжались в разных районах в течение всего дня. В них принимали участие ветераны, волонтёры и обычные горожане.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    На Итальянской улице воссоздали атмосферу блокадного города. Здесь были реконструированы некоторые детали облика Ленинграда блокадных дней — противотанковые ежи и надолбы, мешки с песком, закрывающие окна зданий. Здесь же прошёл небольшой концерт.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Завершился День прорыва блокады Ленинграда салютом от стен Петропавловской крепости.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    ПетербургАлександр БегловПутинПрорыв блокады Ленинграда80 лет прорыва блокады Ленинграда
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