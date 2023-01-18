Как отметили в Петербурге 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Фотогалерея «Фонтанки»

В Петербурге 18 января вспоминали блокаду Ленинграда. Со дня её прорыва прошло 80 лет. В течение всего дня в городе проходили торжественные мероприятия, посвящённой этой дате. Их посетил и президент России Владимир Путин, который сначала прибыл в мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке, а затем — на Пискарёвское мемориальное кладбище.
После посещения Путиным Пискарёвского кладбища мемориальную территорию открыли для обычных людей. Правда, было их немного.
На стрелке Васильевского острова в честь Дня прорыва блокады Ленинграда традиционно зажгли факелы Ростральных колонн.
Люди несли цветы и к знаменитой мемориальной табличке на Невском, 14.
Владимир Путин, тем временем, вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым и полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном побывали в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Градоначальник провел главе государства экскурсию, во время которой Путин рассказал, как у его мамы в годы блокады украли продуктовые карточки.
Торжественные мероприятия в городе продолжались в разных районах в течение всего дня. В них принимали участие ветераны, волонтёры и обычные горожане.
На Итальянской улице воссоздали атмосферу блокадного города. Здесь были реконструированы некоторые детали облика Ленинграда блокадных дней — противотанковые ежи и надолбы, мешки с песком, закрывающие окна зданий. Здесь же прошёл небольшой концерт.
Завершился День прорыва блокады Ленинграда салютом от стен Петропавловской крепости.