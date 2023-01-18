Роскомнадзор предупреждает о фальшивых письмах от «Роскомнадзора»

Роскомнадзор зафиксировал рассылку фальшивых уведомлений о запрещённой информации от имени надзорной службы. Письма содержат некие вложения, открывать которые получателям не рекомендуют.
Фейковые письма разослали на электронные почты других ведомств и компаний от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, сообщает 18 января пресс-служба РКН. Они могли прийти в период с 16:00 до 19:00 17 января с адресов i.strelets@rkn.gov.ru и ones@rkn.gov.ru. В письмах псевдо-Роскомнадзор сообщал, что на ресурсах адресатов были выявлены запрещённые материалы, или предупреждал о предстоящей блокировке, а чтобы узнать адрес нарушившего закон сайта, получателю предлагалось открыть вложение. Обязательная для таких сообщений электронная подпись при этом отсутствовала.
«Роскомнадзор не рассылал такие уведомления, — говорится в сообщении службы. — Специалисты ведомства оперативно выявили и приняли меры по пресечению фишинговой рассылки. Рассылка прекращена, адресаты проинформированы».
В РКН подчёркивают, что письма об удалении запрещённой информации направляются только с официальных адресов центрального аппарата Роскомнадзора (например, zapret-info@rkn.gov.ru или 398-fz@rkn.gov.ru) и сопровождаются электронной подписью. Управление РКН по ЦФО рассылать такие требования не уполномочено. Подозрительные сообщения в службе рекомендуют не открывать.