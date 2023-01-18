Путин: Мы делаем все, в том числе и проводим СВО, чтобы прекратить войну

Полномасштабные боевые действия в Донбассе происходят с 2014 года. Все действия России, в том числе и специальная военная операция, нацелены на то, чтобы прекратить эту войну. Об этом 18 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).



Также Путин добавил, что смысл еще заключается в защите наших людей, которые живут на этих территориях.