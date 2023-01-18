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    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Путин: Мы делаем все, в том числе и проводим СВО, чтобы прекратить войну

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    19 комментариев

    Полномасштабные боевые действия в Донбассе происходят с 2014 года. Все действия России, в том числе и специальная военная операция, нацелены на то, чтобы прекратить эту войну. Об этом 18 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

    «Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).


    Также Путин добавил, что смысл еще заключается в защите наших людей, которые живут на этих территориях.

    В среду, 18 января, Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства к 11 утра посетил два памятных для ленинградцев и всех россиян места Великой Отечественной войны — мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке и Пискаревское кладбище.

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    Комментарии 19

    ПАТИОТ18 Янв 2023 в 15:00
    скоро уже год как прекращаем. а оно горит все ярче. это план такой ?
    +0−0
    AndrewBarsik18 Янв 2023 в 14:59
    Наконец чётко названа главная цель СВО - "прекратить СВО"
    +0−0
    18 Янв 2023 в 14:57
    Точно не болен?
    этот президент точно нормальный?
    +1−0
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