У монумента героическим защитникам Ленинграда состоялась церемония возложения цветов

В Петербурге у монумента героическим защитникам Ленинграда 18 января состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, передает корреспондент «Фонтанки».
В церемонии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Заксобрания Александр Бельский, вице-спикер парламента Марина Шишкина, главы фракций и другие депутаты, а также депутат Госдумы Николай Валуев. От Смольного цветы возлагал вице-губернатор Олег Эргашев.
Также в церемонии участвовало руководство ЗВО, представители Ленобласти и ветеранских организаций.
Павших и подвиг ленинградцев присутствующие почтили минутой молчания.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Перед приездом первых лиц города у монумента героическим защитникам Ленинграда прошла церемония «Вахта памяти». Школьники Московского района, пожарные кадеты и юнармейцы почтили минутой молчания павших и возложили цветы к монументу.