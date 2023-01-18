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    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    У монумента героическим защитникам Ленинграда состоялась церемония возложения цветов

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    16 комментариев

    В Петербурге у монумента героическим защитникам Ленинграда 18 января состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, передает корреспондент «Фонтанки».

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    В церемонии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Заксобрания Александр Бельский, вице-спикер парламента Марина Шишкина, главы фракций и другие депутаты, а также депутат Госдумы Николай Валуев. От Смольного цветы возлагал вице-губернатор Олег Эргашев.

    Также в церемонии участвовало руководство ЗВО, представители Ленобласти и ветеранских организаций.

    Павших и подвиг ленинградцев присутствующие почтили минутой молчания.

    Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

    Перед приездом первых лиц города у монумента героическим защитникам Ленинграда прошла церемония «Вахта памяти». Школьники Московского района, пожарные кадеты и юнармейцы почтили минутой молчания павших и возложили цветы к монументу.

    В Петербурге проживает 52 тысячи человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Из них медалью «За оборону Ленинграда» были награждены 1,4 тысячи человек. Знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 50,6 тыс. человек.

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    МероприятияГодовщина прорыва Блокады
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    Комментарии 16

    DEMOMON18 Янв 2023 в 14:35
    Какой же он всё-таки здоровый этот боксёр.
    +0−0
    Local18 Янв 2023 в 14:17
    "Перед приездом первых лиц города..."(С) Ну вот,теперь буду знать,кто эти первые лица СПб.
    +1−2
    26609791518 Янв 2023 в 13:40
    А куда Сбеглов сбежал?
    +1−2
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