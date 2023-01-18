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    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Fontanka.Digital

    «Если можно, пришлите мне еще немного хряпки». Исторический документ трудного времени

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    4 комментария

    «Дорогая Анна Спиридоновна, здравствуйте». Это письмо в начале 2010-х было найдено (и выкуплено) поэтом Михаилом Сапего на блошином рынке «Уделка». Послушайте, о чем писала Анне Спиридоновне Мария Кожевникова — в самую лютую пору самой лютой блокадной зимы 1942 года.

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    ***

    Операция, в ходе которой было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда, получила название «Искра». Она с артподготовки началась 12 января 1943 года и завершилась 18-го — восстановлением прямой сухопутной связи Ленинграда со страной.

    Окончательно блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня, была снята 27 января 1944 года. По разным данным, осада унесла жизни от 300 тысяч до полутора миллионов человек. Из них только 3 процента погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные — от голода.

    Академик Дмитрий Лихачёв писал:

    — В голод люди показали себя — обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательными, беспримерными героями, другие — злодеями, мерзавцами, убийцами, людоедами. Середины не было. Все было настоящее...

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    80 лет прорыва блокады Ленинграда
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    Комментарии 4

    セルゲイ18 Янв 2023 в 13:06
    А когда со всех документов по блокаде и ВОВ снимут грифы секретности?
    +1−0
    ӦВВӦ18 Янв 2023 в 12:48
    А какой красивый почерк был у людей!
    +2−0
    26388827118 Янв 2023 в 12:24
    Тяжело даже читать.
    +4−0
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