Россияне стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции

За 2022 год россияне приобрели 16 312 квартир и других объектов недвижимости в Турции, а это самые высокие показатели среди иностранных покупателей, сообщает 17 января РИА Новости со ссылкой на Бюро статистики Турции.

Вслед за Россией по объему купленного жилья идут Иран — более 8,2 тысячи квартир, и Ирак — более 6 тысяч. Еще в марте россияне среди иностранных покупателей недвижимости в Турции уступали этим странам и занимали третью строчку рейтинга, однако с апреля начали лидировать в списке. Наиболее популярными у иностранцев городами оказались Стамбул, Анталья и Мерсин.