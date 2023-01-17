Россияне стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции

За 2022 год россияне приобрели 16 312 квартир и других объектов недвижимости в Турции, а это самые высокие показатели среди иностранных покупателей, сообщает 17 января РИА Новости со ссылкой на Бюро статистики Турции.
Вслед за Россией по объему купленного жилья идут Иран — более 8,2 тысячи квартир, и Ирак — более 6 тысяч. Еще в марте россияне среди иностранных покупателей недвижимости в Турции уступали этим странам и занимали третью строчку рейтинга, однако с апреля начали лидировать в списке. Наиболее популярными у иностранцев городами оказались Стамбул, Анталья и Мерсин.
Всего в стране было продано более 1,485 млн квартир, что на 0,4% меньше, чем в 2021 году. Из них 67 тысяч объектов недвижимости купили иностранцы — это на 15,2% выше в годовом выражении. При этом к декабрю спрос упал: иностранцы приобрели на 18,6% меньше жилья, чем в ноябре. Россияне же за один только декабрь купили более 2400 квартир.
Кроме того, Турция стала мировым лидером по росту цен на аренду недвижимости: разница составила 160,6% в сравнении с 2021 годом. В Анталье средняя цена съемной квартиры выросла в 4 раза, в Стамбуле — в 1,5–2 раза. Увеличение стоимости аренды стали фиксировать с марта 2022 года, когда в Турцию начали переезжать граждане России и Украины.
При этом в середине ноября на сайте change.org появилась петиция с требованием прекратить аренду и продажу недвижимости иностранцам в Анталье. За сутки под ней подписались свыше 5,5 тысяи человек. Также ранее «Фонтанка» писала о том, что власти Турции перестали принимать документы на ВНЖ от граждан РФ.