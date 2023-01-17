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    В честь годовщины прорыва блокады Ленинграда в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн

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    8 комментариев

    Факелы на Ростральных колоннах в Петербурге зажгут в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда — 80-й по счёту. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе Смольного.

    В среду, 18 января, увидеть их можно будет с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. Помимо этого с 8:00 до 20:00 будут гореть факелы на мемориальной доске воинам-ижорцам на бульваре Свободы в Колпино.

    Напомним, факелы Ростральных колонн традиционно зажигают в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях.

    В пресс-службе Западного военного округа ранее сообщали, что в честь события 18 января у стен Петропавловской крепости прогремит салют. Первые залпы дадут в 21:00, а небо раскрасят огненные цветы.

    18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобождён Шлиссельбург и южное побережье Ладоги. В программе предстоящих торжеств — возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости, зажжение факелов на Ростральных колоннах, мероприятия в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти.

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    Комментарии 8

    Польза санкций17 Янв 2023 в 16:00
    А почему бы в честь прорыва Блокады не оставить без света и воды какой-нибудь украинский город?
    +3−1
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