В честь годовщины прорыва блокады Ленинграда в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн

Факелы на Ростральных колоннах в Петербурге зажгут в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда — 80-й по счёту. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В среду, 18 января, увидеть их можно будет с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. Помимо этого с 8:00 до 20:00 будут гореть факелы на мемориальной доске воинам-ижорцам на бульваре Свободы в Колпино.

Напомним, факелы Ростральных колонн традиционно зажигают в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях.

В пресс-службе Западного военного округа ранее сообщали, что в честь события 18 января у стен Петропавловской крепости прогремит салют. Первые залпы дадут в 21:00, а небо раскрасят огненные цветы.