    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -15

    2 м/с, южн

    773мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Ростральные колонны зажгли в честь Рождества

    2063
    4 комментария
    Фото: Анастасия Барашкова/Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться

    Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова зажгли в честь Рождества. Яркое пламя вечером 7 января запечатлел корреспондент «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    Ежегодно в этот праздник петербуржцы могут наблюдать горящие факелы. Сегодня зрелище было доступно в течение двух часов — с восьми до десяти вечера.

    Небо над городом в субботу окрасилось в цвета, которые вполне соответствуют настроению Рождества — в спокойный светло-розовый и торжественный золотой. Каким был закат — смотрите здесь.

    Ранее мы писали, что в Казанском соборе в ночь с 6 на 7 января прошло ночное праздничное богослужение. Его посетили губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.

    Фото: Анастасия Барашкова/Фонтанка.ру

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close