Ростральные колонны зажгли в честь Рождества

Ежегодно в этот праздник петербуржцы могут наблюдать горящие факелы. Сегодня зрелище было доступно в течение двух часов — с восьми до десяти вечера.

Небо над городом в субботу окрасилось в цвета, которые вполне соответствуют настроению Рождества — в спокойный светло-розовый и торжественный золотой. Каким был закат — смотрите здесь.

Ранее мы писали, что в Казанском соборе в ночь с 6 на 7 января прошло ночное праздничное богослужение. Его посетили губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.