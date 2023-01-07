Рождественский закат в Петербурге передал настроение праздника. Посмотрите, каким было небо

Небо над Петербургом в Рождество окрасилось в цвета, которые хорошо соответствуют настроению праздника. Жители могли наблюдать из окон домов спокойный светло-розовый и торжественный золотой.
Объектив камеры корреспондента «Фонтанки» 7 января «поймал» птиц, спешащих по своим птичьим делам, и крыши зданий, укутанных слоем снега. А вдалеке — купол Исаакиевского собора, который тоже слегка припорошило.
Ранее мы писали, что в другом известном соборе города — Казанском — в ночь с 6 на 7 января прошло ночное праздничное богослужение. Его посетили губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.
Президент России в этом году не отправился на Рождество в Петербург. Он побывал на службе в Благовещенском соборе Московского Кремля.