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    Рождественский закат в Петербурге передал настроение праздника. Посмотрите, каким было небо

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    Небо над Петербургом в Рождество окрасилось в цвета, которые хорошо соответствуют настроению праздника. Жители могли наблюдать из окон домов спокойный светло-розовый и торжественный золотой.

    Объектив камеры корреспондента «Фонтанки» 7 января «поймал» птиц, спешащих по своим птичьим делам, и крыши зданий, укутанных слоем снега. А вдалеке — купол Исаакиевского собора, который тоже слегка припорошило.

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    Ранее мы писали, что в другом известном соборе города — Казанском — в ночь с 6 на 7 января прошло ночное праздничное богослужение. Его посетили губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Президент России в этом году не отправился на Рождество в Петербург. Он побывал на службе в Благовещенском соборе Московского Кремля.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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