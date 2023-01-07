Рождественский закат в Петербурге передал настроение праздника. Посмотрите, каким было небо

Небо над Петербургом в Рождество окрасилось в цвета, которые хорошо соответствуют настроению праздника. Жители могли наблюдать из окон домов спокойный светло-розовый и торжественный золотой.



Объектив камеры корреспондента «Фонтанки» 7 января «поймал» птиц, спешащих по своим птичьим делам, и крыши зданий, укутанных слоем снега. А вдалеке — купол Исаакиевского собора, который тоже слегка припорошило.