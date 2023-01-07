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    Посмотрите, как в Петербурге встретили Рождество

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    3 комментария

    В Казанском соборе в Петербурге в ночь с 6 на 7 января прошло ночное богослужение в Казанском соборе. Службу посетили губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.

    Казанский собор вел трансляцию на своем YouTube-канале.

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    В Рождественский сочельник митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Царские часы и Божественную литургию в Казанском соборе.

    Праздничные службы также прошли и в других петербургских храмах, в частности в Спасо-Преображенском, Исаакиевском, Троице-Измайловском соборах.

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    В отличие от прошлых лет, президент России Владимир Путин в этот раз не приехал на Рождество в Петербург, а встретил праздник в Москве. Глава государства посетил службу в Благовещенском соборе Московского Кремля.

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    В своем обращении к гражданам России, празднующим Рождество, президент отметил, что «этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость». Он отметил «огромный созидательный вклад», который вносит РПЦ и другие христианские конфессии России «в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи».

    Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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