В честь прорыва блокады Ленинграда у стен Петропавловской крепости прогремит салют

Уже в эту среду у стен Петропавловской крепости прогремит салют в честь прорыва блокады Ленинграда, об этом 16 января сообщает пресс-служба Западного военного округа.



«Артиллерийские расчеты приступили к подготовке и проведению праздничного салюта в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Для гостей и жителей города 18 января прозвучат залпы салюта из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости», — рассказали в ЗВО.

Предварительно территорию обследуют расчеты минно-розыскной службы, организуют пропускной режим сотрудники военной полиции, а также представители МВД города.