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    В честь прорыва блокады Ленинграда у стен Петропавловской крепости прогремит салют

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    Уже в эту среду у стен Петропавловской крепости прогремит салют в честь прорыва блокады Ленинграда, об этом 16 января сообщает пресс-служба Западного военного округа.

    «Артиллерийские расчеты приступили к подготовке и проведению праздничного салюта в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Для гостей и жителей города 18 января прозвучат залпы салюта из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости», — рассказали в ЗВО.

    Предварительно территорию обследуют расчеты минно-розыскной службы, организуют пропускной режим сотрудники военной полиции, а также представители МВД города.

    За несколько часов до салюта по центральным улицам пройдет колонна военной техники в сопровождении автомобилей военной автоинспекции Западного военного округа. В 21:00 прогремят первые залпы, а небо раскрасят огненные цветы.

    18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобождён Шлиссельбург и южное побережье Ладоги. В программе предстоящих торжеств — возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости, зажжение факелов на Ростральных колоннах, мероприятия в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти.

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