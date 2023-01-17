В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который изуродовал приятелю лицо в сауне

Прокуратура в Петербурге утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого является 31-летний местный житель. Об этом 17 января сообщается в Telegram-канале ведомства.



По версии следствия, 1 января прошлого года мужчина напал на приятеля в сауне в Кронштадте. Поводом для агрессии стала личная неприязнь.



«Обвиняемый нанёс потерпевшему удар по голове неустановленным предметом. В результате преступных действий мужчине причинены травма головы и резаные раны», — говорится в сообщении ведомства.

