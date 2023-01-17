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    В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который изуродовал приятелю лицо в сауне

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    Прокуратура в Петербурге утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого является 31-летний местный житель. Об этом 17 января сообщается в Telegram-канале ведомства.

    По версии следствия, 1 января прошлого года мужчина напал на приятеля в сауне в Кронштадте. Поводом для агрессии стала личная неприязнь.

    «Обвиняемый нанёс потерпевшему удар по голове неустановленным предметом. В результате преступных действий мужчине причинены травма головы и резаные раны», — говорится в сообщении ведомства.

    Потерпевший восстановился, но рубец на его лице не исчез — наоборот, придал ему обезображивающий вид.

    Уголовное дело направили в Кронштадтский райсуд для рассмотрения по существу.

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