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    В Турции снесли дом и нашли 2000-летний саркофаг с человеческими останками

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    5 комментариев

    Во время работ по преобразованию городской среды в Стамбуле нашли древний саркофаг. Об этом 17 января сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.

    Он находился в фундаменте снесенного здания. Находку обследовали два археолога и антрополог из Управления археологических музеев Стамбула. Они извлекли из саркофага человеческие кости, а также определили, что гробнице около двух тысяч лет и относится она к римскому периоду.

    Фото: Hurriyetdailynews.com
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    После проведенной на месте экспертизы саркофаг подняли при помощи крана и отправили в Стамбульский археологический музей.

    Фото: Hurriyetdailynews.com

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    Комментарии 5

    Hans-Christian17 Янв 2023 в 10:17
    Прямо вот так вот с ходу: посмотрели и поняли, что находке 2000 лет 🐷🐷🐷?
    Ну, в принципе, как и вся наша история написана: вероятно, скорее всего, мы думаем, по-видимому...
    А ведь потом на основании таких догадок умные книжки пишутся, по которым в школах учатся.
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