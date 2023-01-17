В Турции снесли дом и нашли 2000-летний саркофаг с человеческими останками

Во время работ по преобразованию городской среды в Стамбуле нашли древний саркофаг. Об этом 17 января сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.

Он находился в фундаменте снесенного здания. Находку обследовали два археолога и антрополог из Управления археологических музеев Стамбула. Они извлекли из саркофага человеческие кости, а также определили, что гробнице около двух тысяч лет и относится она к римскому периоду.