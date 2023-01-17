От Судебного квартала до Консерватории. Что федералы строят и реконструируют в Петербурге

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Окончание одной из самых известных строек в Петербурге — Судебного квартала на проспекте Добролюбова — отодвинули до 2028 года. Это не решение Смольного, потому что и деньги не его. Фонтанка» рассмотрела крупные городские стройки, которые ведутся в городе за счет федеральной адресной инвестиционной программы.



Судебный квартал Срок окончания строительства зданий Верховного суда и судебного департамента на проспекте Добролюбова перенесли с конца 2024 года на конец 2028 года. Не исключено, что продление связано с неспешностью строительства жилого комплекса для судей на Свердловской набережной: этот процесс еще не начинался, а земля до сих пор не передана из городской в федеральную собственность.

В 2023 году в рамках федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП) на проект выделено 2,7 млрд рублей, всего заложено 18,2 млрд рублей. При этом о судьбе обещанного парка «Тучков буян» ни городские, ни федеральные власти не заговаривают. Но он хотя бы появился в официальные смольнинских документах под псевдонимом «современного общественного пространства Арт-квартала».

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Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) распределяет средства из бюджета страны на инвестиционные проекты в сфере строительства и реконструкции. Средства идут на строительство дорожной инфраструктуры, образовательных и медицинских учреждений, а также на ведомственные проекты. На городском уровне аналог ФАИП — это АИП (адресная инвестпрограмма), по которой в Петербурге строят за счет казны социнфраструктуру, жилье для льготников, дороги, метро и другие объекты городской среды.



Культура Фондохранилище Эрмитажа — один из известных долгостроев, уже отметивший десятилетний юбилей, не обошли его и громкие уголовные дела федерального значения. Средства выделяет министерство культуры. Само фондохранилище расположится на Школьной улице, 39. Стройка поделена на этапы и очереди по замысловатой шкале. Сейчас в ФАИП содержится только III очередь, V этап, дедлайн по нему стоит на отметке 2028 год. Контракт по ней заключен с компанией «ССУ-5» на 1,2 млрд рублей, сейчас он исполняется. В конце декабря власти согласовали (уже в рамках VI этапа) архитектурно-градостроительный облик двух корпусов — переходную галерею и корпуса общественного назначения.



В Царском селе у федералов три объекта. Первым занимается управделами президента: знаменитый Феодоровский городок реконструируют и реставрируют, приспосабливая к современному использованию. РПЦ в ответ на запросы о создании еще одной резиденции патриарха в 2019 году уточняло, что для главы православной церкви там «запланировано некоторое пространство», а именно — Розовая палата. Как будут выглядеть интерьеры этого памятника после окончания работ — мы уже показывали (там есть и спальня патриарха). В ФАИП установлен дедлайн на 2025 год и расходы на 900 млн рублей в текущем году.



Кроме того, продолжается реставрация, реконструкция и приспособление к современному использованию Александровского дворца. Первый проект был разработан еще в 2011 году. Завершение намечено на 2026 год, в текущем из федеральной казны на эти цели выделено 140 млн рублей. На финише находится реконструкция и реставрация комплекса Императорской фермы, первую очередь открыли еще в прошлом году, в 2023-ем проект завершат полностью.

Еще одна проблемная стройка — новая сцена Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Здесь не обошлось без расторжения контракта с подрядчиком. В 2021 году роль заказчика отдали ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а контракт — ООО «Трансепт групп» Бориса Ротенберга. Планировалось, что он будет исполнен к концу марта 2025 года, но в ФАИП дедлайн уже сдвинут на 2027 год. К слову, архитектурный облик здания Смольный согласовал только в апреле 2022 года.



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Еще одна историческая стройка — многострадальная Консерватория им. Римского-Корсакова. С мертвой точки дело сдвинулось только после того, как решить уже наконец, этот вопрос призвал лично Владимир Путин. Роль подрядчика тогда отдали все тому же ППК «Единый заказчик в сфере строительства», смета на работы выросла втрое — до 15,5 млрд рублей. Контракт на 13,6 млрд заключили с московским АО «Политехстрой», сейчас он исполняется, а завершить все работы планируется, согласно ФАИП, в 2026 году.

Как движется реставрация, редакция подробно показывала в прошлом году.



Образование Морскому техническому университету от федеральной казны досталось финансирование строительства научно-производственного корпуса. Пока Главгосэкспертиза отправила проектно-сметную документацию назад для устранения замечаний. В ФАИП значится срок ввода в 2024 году. На год начавшийся выделено 50,7 млн рублей. А заодно и общежитие на Ленинском проспекте, 101: проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, Москва даст на него 451,7 млн рублей.

Для Морской академии им. Макарова на Васильевском острове реконструируют к 2025 году два учебных городка (№1 и №3). В целом проект обойдется в 500 млн, из них 70 записано на 2023 год. Контракт был заключен с АО «Диапазон».

Для СПбГУ реконструируется Гофмейстерский корпус «Михайловской дачи». В 2022 году контракт на эти работы, а также строительство объектов для размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента на 717 млн был заключен с ООО «Штандарт». Срок ввода — 2027 год. Из федеральной казны на проекты будет выделено 467 млн рублей и 1 млрд 675 млн рублей соответственно.



В 2023 году должна завершиться реконструкция на Каменноостровском проспекте, 66 учебного корпуса Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС. До 2005 года здание занимал противотуберкулезный диспансер. Потом оно пустовало и обретало образ петербургской заброшки, пока ему не придумали образовательную функцию. Контракт на 370 млн рублей по завершению проекта получило ООО «Геоизол», ввести объект планируется не позднее августа.



Межвузовскому студенческому городку на Бассейной улице (там проживают студенты многих крупных вузов Петербурга) реконструируют корпус общежития. Работы завершат в 2024 году. Контракт на 654 млн рублей был заключен с ООО «Строительная компания «Юнит».

Аграрный университет должен в 2027 году получить отреставрированный и реконструированный корпус №6 на Садовой улице в Пушкине. Москва даст на это 744 млн рублей. Пока проект на стадии подачи для согласования Главгосэкспертизой. К этому же сроку должны закончить работы по реконструкции корпуса на Черниговской улице, 13 и в Университете ветеринарной медицины. Бюджет — 337,4 млн рублей. Контракт в 181 млн на часть работ получил и исполняет ООО «Левкас».



Академия Следственного комитета реконструирует и реставрирует два корпуса на набережной Мойки, работы по обоим должны быть завершены в текущем году. На первый выделены 950 млн, на второй — 1,565 млрд рублей. Также в ФАИП значится второй этап реконструкции и строительства в Петергофе кадетского корпуса Следственного комитета за 2,33 млрд рублей. Дедлайн — 2023 год.

Дороги Именно в рамках ФАИП через «Росавтодор» выделяют федеральную часть финансирования на Витебскую развязку ЗСД (она же — первый этап Широтной магистрали). Как сообщалось ране, федеральная казна всего выделит на это 10 млрд рублей из почти 40 млрд общей стоимости. Городская часть финансирования тоже частично будет получена из центра в виде инфраструктурного кредита. Сроки известны — развязку ждут в 2024 году.

Медицина В 2026 году должен завершиться проект, в который включили строительство корпуса Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, а также реконструкцию корпусов НИИ детской онкологии им. Р.М. Горбачевой и НИИ хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. На это Москва выделит всего 3 млрд 246 млн рублей. Пока объекты на стадии разработки проектной документации, она должна быть утверждена в 2023 году.

В этом же году должно завершиться проектирование по проекту реконструкции и строительства комплекса зданий Центра детской онкологии и онкогематологии с клинической лабораторией клеточной и генной терапии (ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»). Окончание строительства намечено на 2026 год. На это Москва выделит 1 млрд 790 млн рублей.



Центру Алмазова в рамках ФАИП отстроят к 2027 году нейрохирургический комплекс, сейчас в программе значится 1 и 2 этапы реализации проекта. Вложения федеральной казны в них — почти 11 млрд рублей, из которых 2,2 млрд будут выделены в текущем году. На третий этап — 382 млн рублей. Ранее проект застопорился: контракт, заключенный в 2018 году с АО «Объединение Ингеоком», был прекращен в 2020 году, а по последнему конкурсу на 7 млрд рублей определение поставщика отменено после жалобы.



Также к 2027 году центру Алмазова должны построить радиологический центр на Заповедной улице и к 2028 году — научно-образовательный комплекс на Коломяжском проспекте. За строительство первого взялось ООО «ГРМ» за 3,889 млрд рублей. На строительство второго Москва дает 5,6 млрд рублей. Контракт в 2020 году был заключен с ООО «ЛСР-Строй».

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера к 2028 году получит новый комплекс зданий. Пока на 2023 год намечено только завершение проектирования и изыскательных работ. Всего в рамках ФАИП будет выделено 1,34 млрд рублей.

Первый медуниверситет им. Павлова уже в 2023 году должен получить новый корпус. Он включит центр клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и новую часть клиники офтальмологии. Бюджет — 4,57 млрд рублей.

