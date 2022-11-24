Центр Алмазова нашел подрядчика на строительство радиологического центра в Петербурге

Исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Петербурге подвел итоги конкурса на строительство медицинского радиологического центра. За 3,89 млрд рублей здание возведет компания «ГРМ», которая уже строит нейрохирургический комплекс. Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.
Новый пятиэтажный корпус, согласно техническому заданию, появится на Заповедной улице на участке 1 (напротив дома № 41). Общая площадь здания составит 12,8 тыс. кв. м.
Как отмечается в документации, в здании медицинского радиологического центра размещаются оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества и генерируется ионизирующее излучение. Также здание отнесено к категории объектов использования атомной энергии «радиационные источники». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.
В перечне монтируемого оборудования, в частности, рентген, радиационно-защитные боксы, защитные шкафы, свинцовые боксы, изоляторы и системы компьютерного томографа.
В 2021 году проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Разрешение на строительство центра в июле 2022 года выдала госкорпорация «Росатом».
Начальная цена контракта составляла более 4 млрд рублей. Всего заявки на конкурс подали три участника, двоих комиссия отклонила. Одну из этих заявок — из-за отсутствия информации о наличии права выполнения работ по строительству и капремонту в отношении объектов использования атомной энергии.
Согласно данным СПАРК, московская компания «ГРМ» строит для центра В. А. Алмазова также научно-клинический нейрохирургический комплекс за 8,75 млрд рублей. Плановая дата исполнения контракта — конец февраля 2025 года. Компания принадлежит Наталии Гарт, президенту Федерации санного спорта России и Центра сохранения духовного наследия «Знание». Фирма также исполняет еще три строительных госконтракта (два в Московской области и один в Ростове) на 4,4 млрд рублей.