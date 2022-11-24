Центр Алмазова нашел подрядчика на строительство радиологического центра в Петербурге

Исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Петербурге подвел итоги конкурса на строительство медицинского радиологического центра. За 3,89 млрд рублей здание возведет компания «ГРМ», которая уже строит нейрохирургический комплекс. Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.



Новый пятиэтажный корпус, согласно техническому заданию, появится на Заповедной улице на участке 1 (напротив дома № 41). Общая площадь здания составит 12,8 тыс. кв. м.



Как отмечается в документации, в здании медицинского радиологического центра размещаются оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества и генерируется ионизирующее излучение. Также здание отнесено к категории объектов использования атомной энергии «радиационные источники». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

