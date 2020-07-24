Центр Алмазова выбрал строителя для нового комплекса за 7 млрд. Он связан с саночным спортом
Победителем аукциона на строительство научно-клинического комплекса для Центра им. Алмазова стало московское ООО «ГРМ». Оно подало единственную заявку.
Протокол рассмотрения заявки опубликован 24 июля, она была признана соответствующей требованиям. «Заключить контракт с участником — ООО «ГРМ», — говорится в документе. При этом на сайте госзакупок указано, что определение поставщика приостановлено по жалобе «Пару Групп», однако антимонопольная служба признала ее необоснованной. Бенефициаром ООО «ГРМ» является Наталия Гарт, президент Федерации санного спорта России и Центра сохранения духовного наследия «Знание». Выручка предприятия по итогам прошлого года составила 1,4 млрд рублей.
Напомним, ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» в июне объявил аукцион на строительство научно-клинического нейрохирургического комплекса. Он должен появиться на Заповедной улице в 2023 году. Одновременно учреждение намерено построить научно-образовательный комплекс на Коломяжском за 5,3 млрд рублей.