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    Судебный квартал на проспекте Добролюбова введут в эксплуатацию в 2028 году

    2023
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    Здание Верховного суда и судебного департамента на проспекте Добролюбова в Петербурге введут в эксплуатацию в 2028 году, пишет РБК. В федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) действительно стоит такая дата.

    Управделами президента, которое является заказчиком работ, пока продлило действие контракта с подрядчиком РСУ «Ремонтно-строительное управление» до конца 2025 года.

    Сроки строительства комплекса зданий Верховного суда, которому предстоит переезд из Москвы в Петербург, перенесли на 4 года, так как ранее планировалось закончить проект к концу 2024 года. Дедлайны и ранее неоднократно переносились. Изначально сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2020 году.

    О том, что Судебный квартал, который во время предвыборной кампании губернатора Александра Беглова съехал с проспекта Добролюбова, уступив место парку «Тучков буян», в итоге вернулся обратно, стало известно в начале 2022 года. К маю прошлого года строящийся объект все больше напоминал здание судебного департамента. Предполагается, что жилье для судей Верховного суда появится рядом с гостиницей «Охтинская» на Свердловской набережной.

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    Верховный судСтроительствоСтройкаСудебный департаментТучков буян
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