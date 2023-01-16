Судебный квартал на проспекте Добролюбова введут в эксплуатацию в 2028 году

Здание Верховного суда и судебного департамента на проспекте Добролюбова в Петербурге введут в эксплуатацию в 2028 году, пишет РБК. В федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) действительно стоит такая дата.



Управделами президента, которое является заказчиком работ, пока продлило действие контракта с подрядчиком РСУ «Ремонтно-строительное управление» до конца 2025 года.



Сроки строительства комплекса зданий Верховного суда, которому предстоит переезд из Москвы в Петербург, перенесли на 4 года, так как ранее планировалось закончить проект к концу 2024 года. Дедлайны и ранее неоднократно переносились. Изначально сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2020 году.

