Смольный показал, как будет выглядеть новая сцена Театра Европы

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Ранее контракт на завершение работ получила компания «Трансепт групп».
Развертки здания по Звенигородской улице, Обводному каналу, улице Марата и со стороны Багратионовского сквера опубликованы 12 апреля. Насколько можно судить, в верхней точке высота здания составит 28 метров.
Строительство новой сцены началось в этом месте еще в 2016 году, однако контракт с подрядчиком «Стройсоюз СВ» был расторгнут.
В 2017 году «Трансепт групп» выиграла конкурс на достройку здания. Однако в этот раз работы остановились из-за судебных тяжб с проектировщиком — ООО «Архитектурная мастерская Мамошина», проект был частично переработан.
Новый конкурс был объявлен в конце прошлого года сравнительно недавно созданной ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Единственным участником стало все то же ООО «Трансепт групп» Бориса Ротенберга. Контракт был подписан на 8 млрд рублей. Подрядчик должен возвести на Звенигородской улице здание в 7 этажей и вместимостью 675 человек.