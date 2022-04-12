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    Смольный показал, как будет выглядеть новая сцена Театра Европы

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    4 комментария

    Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Ранее контракт на завершение работ получила компания «Трансепт групп».

    Развертки здания по Звенигородской улице, Обводному каналу, улице Марата и со стороны Багратионовского сквера опубликованы 12 апреля. Насколько можно судить, в верхней точке высота здания составит 28 метров.

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    Строительство новой сцены началось в этом месте еще в 2016 году, однако контракт с подрядчиком «Стройсоюз СВ» был расторгнут.

    Фото: скриншот с сайта ecom.nextgis.com
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    В 2017 году «Трансепт групп» выиграла конкурс на достройку здания. Однако в этот раз работы остановились из-за судебных тяжб с проектировщиком — ООО «Архитектурная мастерская Мамошина», проект был частично переработан.

    Новый конкурс был объявлен в конце прошлого года сравнительно недавно созданной ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Единственным участником стало все то же ООО «Трансепт групп» Бориса Ротенберга. Контракт был подписан на 8 млрд рублей. Подрядчик должен возвести на Звенигородской улице здание в 7 этажей и вместимостью 675 человек.

    Фото: скриншот с сайта ecom.nextgis.com
    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (4)

    Игoрь
    Европа - это ж кто-то из мифологии? Вроде та, которая с быком там что-то?
    263836471
    А кто сказал, что это хорошо?
    мухомор
    Развёртка со стороны Звенигородской совершенно неправильная.
    Отсутствуют 3-4 фуры с реквизитом перед главным входом, без которых Додин не видит возможности театру существовать.
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