Российский истребитель сопроводил над Балтикой незваного визитёра из Германии

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря приближающуюся к Государственной границе воздушную цель. О происшествии вечером 16 января сообщили в Минобороны РФ.



Для опознавания воздушной цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Его экипаж идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.



Как уточнили в российском военном ведомстве, после разворота иностранного военного самолёта от границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было, подчеркнули в Минобороны.

