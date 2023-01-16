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    Российский истребитель сопроводил над Балтикой незваного визитёра из Германии

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    Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря приближающуюся к Государственной границе воздушную цель. О происшествии вечером 16 января сообщили в Минобороны РФ.

    Для опознавания воздушной цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Его экипаж идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.

    Как уточнили в российском военном ведомстве, после разворота иностранного военного самолёта от границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было, подчеркнули в Минобороны.

    «Фонтанка» писала, что в июле 2021 года российский истребитель Су-27 поднимался в воздух на перехват немецкого самолёта FGR.4 «Тайфун» над Балтикой.

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    ГерманияВоенный самолетСамолетМинобороны РоссииБалтийское море
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