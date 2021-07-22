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Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой

Истребитель Су-27 поднялся на перехват истребителя FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии, сообщил Национальный центр управления обороной России.

В четверг над акваторией Балтийского моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российским рубежам, передает 22 июля РИА Новости.

«Для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — отметили в ведомстве.

Су-27 сопроводил немецкий истребитель. После разворота иностранного военного самолета от рубежей России он благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено», — сказано в сообщении.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.

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