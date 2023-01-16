Петербуржец обманом зарегистрировал на себя машину умершего владельца

Московский районный суд Петербурга вынес приговор мошеннику, который завладел автомобилем умершего человека в обход его завещания. С помощью сообщников и поддельных документов он сумел зарегистрировать машину на себя.



Целью злоумышленника стал Mercedes-Benz GLS 350d 4MATIC стоимостью 6 200 000 рублей, сообщает 16 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Не позднее 7 июля 2021 года подсудимый разузнал сведения о машине, ее владельце и его документах. Зная, что хозяин «Мерседеса» умер 7 июля 2021 года и завещал все свое имущество другому человеку, злоумышленник передал эти сведения неустановленному соучастнику, и тот изготовил ему поддельный договор купли-продажи автомобиля, датированный 4 июля. Для придания документу видимости официального характера и законности, 8 июля он подал заявление о внесении изменения в регистрационные данные машины в связи со сменой собственника. Затем, предоставив инспектору МРЭО это заявление, договор, паспорт и СТС автомобиля, злоумышленник зарегистрировал «Мерседес» на себя.