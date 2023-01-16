Батька Махно смотрит в окно. Суд в Петербурге указал, что мания преследования — не повод прятаться за решеткой

Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ЖКС № 2 Приморского района к Ларисе и Илье, которые установили 5 решеток на окнах дома по набережной Черной речки. Управляющая компания требовала обязать пару снять конструкции. Об этом 16 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В суд явилась Лариса и пояснила, что решетки установлены, чтобы в квартиру никто не залез. Это важно, так как Илья страдает манией преследования. Пояснениями сторон и актами подтверждается, что ответчикам направляли предписание снять железо или предоставить документы о согласовании установки. Но ничего сделано не было.