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    Батька Махно смотрит в окно. Суд в Петербурге указал, что мания преследования — не повод прятаться за решеткой

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    Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ЖКС № 2 Приморского района к Ларисе и Илье, которые установили 5 решеток на окнах дома по набережной Черной речки. Управляющая компания требовала обязать пару снять конструкции. Об этом 16 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В суд явилась Лариса и пояснила, что решетки установлены, чтобы в квартиру никто не залез. Это важно, так как Илья страдает манией преследования. Пояснениями сторон и актами подтверждается, что ответчикам направляли предписание снять железо или предоставить документы о согласовании установки. Но ничего сделано не было.

    Суд указал, что раз монтаж не был согласован, то исковые требования законны. Ларису и Илью обязали демонтировать решетки и взыскали судебные расходы в размере 6 тысяч рублей.

    Стоит отметить, что в доме ответчиков их квартира — не единственная зарешеченная. В соседнем доме тоже окна в клеточку, да и в целом в районе на первом этаже далеко не все окна «открываются» прохожим.

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