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    Внезапные опасности на КАД могут возникать из-за погоды там, где вы этого не ждёте

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    Фото: Дирекция КЗС
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    На этой неделе петербургским автомобилистам следует быть внимательными, особенно на мостах, путепроводах и скоростных магистралях. Там, где рядом вода или сильный ветер, дорога может преподносить неприятные сюрпризы.

    Как сообщает 16 января дирекция КЗС, синоптики обещают Петербургу в течение недели в основном плюсовые температуры днём, а по ночам порой до минус 5 градусов. Это может спровоцировать сильную гололедицу на морском участке дамбы.

    «При переходе к отрицательным температурам и влажном морском ветре возможно внезапное обледенение отдельных участков автодороги. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — отмечают специалисты КЗС.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее рассказал, что морозы могут вернуться после 20 января, но они будут слабыми.

    Фото: Дирекция КЗС

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