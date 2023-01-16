Внезапные опасности на КАД могут возникать из-за погоды там, где вы этого не ждёте

На этой неделе петербургским автомобилистам следует быть внимательными, особенно на мостах, путепроводах и скоростных магистралях. Там, где рядом вода или сильный ветер, дорога может преподносить неприятные сюрпризы.
Как сообщает 16 января дирекция КЗС, синоптики обещают Петербургу в течение недели в основном плюсовые температуры днём, а по ночам порой до минус 5 градусов. Это может спровоцировать сильную гололедицу на морском участке дамбы.
«При переходе к отрицательным температурам и влажном морском ветре возможно внезапное обледенение отдельных участков автодороги. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — отмечают специалисты КЗС.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее рассказал, что морозы могут вернуться после 20 января, но они будут слабыми.