Внезапные опасности на КАД могут возникать из-за погоды там, где вы этого не ждёте

На этой неделе петербургским автомобилистам следует быть внимательными, особенно на мостах, путепроводах и скоростных магистралях. Там, где рядом вода или сильный ветер, дорога может преподносить неприятные сюрпризы.



Как сообщает 16 января дирекция КЗС, синоптики обещают Петербургу в течение недели в основном плюсовые температуры днём, а по ночам порой до минус 5 градусов. Это может спровоцировать сильную гололедицу на морском участке дамбы.

