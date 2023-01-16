Четыре машины за 15 минут. Петербургские автомобилисты начали терять колёса в ямах

Оттепель приняли за весну не только растения, но и дороги. На них, как водится, снег сходит вместе с асфальтом.



Автомобилисты в соцсетях стали активно жаловаться на ямы. Сразу два сообщения утром 16 января появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На Московском шоссе перед поворотом на Федоровское в направлении Москвы яма образовалась в среднем ряду. «Влетел я — минус два колеса, «Форд» — одно колесо, «Мерс» — одно колесо, и только что влетела еще одна машина. И это за 15 минут», — пишет Дмитрий.

