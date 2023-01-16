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    Четыре машины за 15 минут. Петербургские автомобилисты начали терять колёса в ямах

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    Оттепель приняли за весну не только растения, но и дороги. На них, как водится, снег сходит вместе с асфальтом.

    Автомобилисты в соцсетях стали активно жаловаться на ямы. Сразу два сообщения утром 16 января появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На Московском шоссе перед поворотом на Федоровское в направлении Москвы яма образовалась в среднем ряду. «Влетел я — минус два колеса, «Форд» — одно колесо, «Мерс» — одно колесо, и только что влетела еще одна машина. И это за 15 минут», — пишет Дмитрий.

    На Муринской дороге яма на участке между Пискарёвским проспектом и Муринским ручьём. «В темноте её не видно. Пока менял колесо, мимо меня две машины с пробитым колесом проехали», — рассказывает в сообществе Александр.

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