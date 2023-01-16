Таксиста, устроившего смертельное ДТП на Литейном «под кайфом», отправили в колонию-поселение

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре города четыре года назад. Таксист, пролетевший на красный, собрал две машины, и один из водителей погиб.
Авария случилась 3 ноября 2018 года на пересечении Литейного проспекта и Шпалерной улицы. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Volkswagen Polo, сообщает 16 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он ехал по проспекту от Захарьевской улицы к Литейному мосту на скорости около 60 км/ч, выехал на перекресток со Шпалерной на красный сигнал светофора и столкнулся с Ford Sierra. После этого в Volkswagen въехала Toyota RAV4.
В результате аварии серьезно пострадал пожилой водитель автомобиля Ford. Мужчина скончался в больнице. Ранее сообщалось, что травмы получила также его 55-летняя дочь.
Водитель «Поло» вину признал частично, отрицая, что был под наркотиками. С его слов, употреблял он за две недели до аварии. Дзержинский районный суд Петербурга признал его виновным по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Проследовать в колонию мужчина должен самостоятельно.