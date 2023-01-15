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    Петербург «поплыл» после праздников. Мартовская оттепель в январском городе

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    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    К концу первой рабочей в году недели в Петербурге началась оттепель. Ее принес теплый сектор циклонического вихря «Фредерик»: синоптики обещали январскую весну с температурой на 5–6 градусов выше нормы, облачность и ветер.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Олеся Михайлова/«Фонтанка.ру»
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    Пару дней в городе держится плюс — у льда сил уже не было. Ледяной покров Невы заметно поредел, а вода начала выходить из кисельно-снежных берегов. Подтопило и улицы Петербурга: стволы деревьев потонули в импровизированных январских озерах, как будто кто-то переборщил с поливом, а в иных районах дома отражались в водной глади в полный рост. Жители, отказавшиеся от январских купаний, были вынуждены обходить лужи по выжившей прослойке льда и снега.

    Птицам скрыться не удалось — голуби огибали воду уже вымокшие. Но не дву-, так четвероногие друзья оценили преждевременную весну: бегать можно было не по льду и реагентам, а по прорвавшейся через снег земле.

    Те петербуржцы, кто к проводам зимы еще не готов, слепили из остатков снега трех снеговиков. Они среди грязи и луж Летнего сада напоминают, что сейчас, вообще-то, зима и уже ко вторнику температура опустится хотя бы до нуля градусов. А пока грядет ночная буря и сильный ветер — до 15 м/с.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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