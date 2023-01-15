Петербург «поплыл» после праздников. Мартовская оттепель в январском городе

К концу первой рабочей в году недели в Петербурге началась оттепель. Ее принес теплый сектор циклонического вихря «Фредерик» : синоптики обещали январскую весну с температурой на 5–6 градусов выше нормы, облачность и ветер.

Пару дней в городе держится плюс — у льда сил уже не было. Ледяной покров Невы заметно поредел, а вода начала выходить из кисельно-снежных берегов. Подтопило и улицы Петербурга: стволы деревьев потонули в импровизированных январских озерах, как будто кто-то переборщил с поливом, а в иных районах дома отражались в водной глади в полный рост. Жители, отказавшиеся от январских купаний, были вынуждены обходить лужи по выжившей прослойке льда и снега.



Птицам скрыться не удалось — голуби огибали воду уже вымокшие. Но не дву-, так четвероногие друзья оценили преждевременную весну: бегать можно было не по льду и реагентам, а по прорвавшейся через снег земле.

