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    Петербуржцев предупредили о надвигающейся стихии. Она придет ночью

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    Сильный ветер ожидается в Петербурге уже этой ночью, предупредило 15 января городское ГУ МЧС.

    По данным ведомства, местами его скорость будет достигать 15 м/с.

    Петербуржцев просят убрать вещи со двора и балкона, поставить машину в гараж или припарковаться подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья, мосты, линии электропередачи.

    «Фонтанка» ранее писала, что в город пришел циклонический вихрь «Фредерик», точнее его теплый сектор. Он принес настоящую мартовскую погоду, потепление и мокрый снег с дождем. Сейчас в Северной столице, по данным УГМС, +3,1 градуса. Ветер дует южный, 4–9 м/с. К ночи похолодает до 0...+2 градусов.

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