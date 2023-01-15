Петербуржцев предупредили о надвигающейся стихии. Она придет ночью

Сильный ветер ожидается в Петербурге уже этой ночью, предупредило 15 января городское ГУ МЧС.



По данным ведомства, местами его скорость будет достигать 15 м/с.



Петербуржцев просят убрать вещи со двора и балкона, поставить машину в гараж или припарковаться подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья, мосты, линии электропередачи.



«Фонтанка» ранее писала, что в город пришел циклонический вихрь «Фредерик», точнее его теплый сектор. Он принес настоящую мартовскую погоду, потепление и мокрый снег с дождем. Сейчас в Северной столице, по данным УГМС, +3,1 градуса. Ветер дует южный, 4–9 м/с. К ночи похолодает до 0...+2 градусов.

