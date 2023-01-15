Март в середине зимы. Какую погоду принес Петербургу вихрь «Фредерик»

В Петербурге продолжает хозяйничать январская весна, которая не только держит «плюс», но и приносит неприятные осадки.



Как рассказал 15 января в своем телеграм-канале синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, город на Неве в воскресенье будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Фредерик». Он сохранит облачную и ветреную погоду, а температура окажется на 5–6 градусов выше нормы, что будет соответствовать мартовским значениям.

