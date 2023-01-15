Март в середине зимы. Какую погоду принес Петербургу вихрь «Фредерик»

В Петербурге продолжает хозяйничать январская весна, которая не только держит «плюс», но и приносит неприятные осадки.
Как рассказал 15 января в своем телеграм-канале синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, город на Неве в воскресенье будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Фредерик». Он сохранит облачную и ветреную погоду, а температура окажется на 5–6 градусов выше нормы, что будет соответствовать мартовским значениям.
В воскресенье столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ветер южный, порывистый, 6–11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы. Ожидаются дожди, местами переходящие в мокрый снег. На дорогах гололедица.
Северо-Западное УГМС прогнозирует, что в понедельник погода едва ли изменится. В течение суток температура будет в пределах +1...+3 градусов. Ночью и днем пройдут дожди и мокрый снег.