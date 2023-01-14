Китай раскрыл страшную статистику смертей от коронавируса

Около 60 тысяч человек с коронавирусом скончались в Китае за месяц новой вспышки инфекции, сообщила глава департамента управления здравоохранением Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.



Как пишет 14 января thepaper.cn со ссылкой на пресс-конференцию главы департамента, 59,9 тысяч смертей зафиксированы в Китае за период с 8 декабря по 12 января. При этом лишь 5 500 из погибших скончались непосредственно от респираторных проблем, вызванных COVID-19. У остальных инфекция лишь усугубила другие заболевания. Большая часть умерших — более 90 % — старше 65 лет.