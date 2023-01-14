В Старый Новый год задержали предполагаемого участника драки у «Садовой», унесшей жизнь иностранца

Пока петербуржцы отмечали Старый Новый год, в квартиру на Столичной улице в Кудрово стучались полицейские. Они пришли за молодым иностранцем — предполагаемым участником драки у Сенной площади, в которой погиб человек.
Фигурант был объявлен в федеральный розыск, стало известно «Фонтанке» 14 января. Ему скоро исполнится 26 лет, он приехал в Россию в 2018 году, чтобы работать, но сейчас на миграционном учете не состоит. Судя по всему, фигуранта ждет арест по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Следствие полагает, что ночью 30 октября в кафе в переулке Бринько мужчина напал с ножом на двух иностранцев. Один из них позже умер в больнице. Через три дня в Петербурге арестовали двух предполагаемых участников драки — двух иностранцев из Узбекистана. Тогда в деле фигурировали пистолет и бита.