После смертельной драки на Сенной в Петербурге задержаны мигранты

Двое мигрантов из Узбекистана задержаны на платной трассе после драки в районе Сенной площади в центре Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 31 октября.

Конфликт молодых людей произошел недалеко от дома 42 по улице Садовой воскресной ночью. В полицию позвонила женщина и сообщила, что в указанном месте лежат двое мужчин — их избили трое с битами. Через несколько минут приехал первый наряд. Сотрудники ППС застали пострадавших уроженцев Узбекистана 31–32 лет с различными повреждениями, в том числе с ножевыми ранениями. Оба были госпитализированы. Младшего привезли в больницу в состоянии клинической смерти, спустя примерно 9 часов он умер.

