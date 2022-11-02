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    В Петербурге арестовали участников драки с битой у «Садовой». Посидеть придется до Нового года

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    В Петербурге заключили под стражу двоих мигрантов из Узбекистана, которые, предположительно, участвовали в драке с битами у Сенной площади. Сообщалось, что в ней погиб человек, но обвиняют мужчин только в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

    Об аресте ходатайствовало следствие, сообщает 2 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Мужчины останутся под стражей до 31 декабря.

    Фигуранты работали в кафе в переулке Бринько. По версии следствия, в ночь на 30 октября они без особых причин взяли пистолет и деревянную биту, и затем один избил мужчину, а другой стал стрелять в посетителей. Отмечается, что избитому оказали помощь в Мариинской больнице.

    Ранее сообщалось, что в драке пострадали двое, причем один умер в больнице, а дело было возбуждено по другой статье.

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