Бастрыкин не смог пройти мимо побоища с битами на Садовой. Для одного из участников оно стало смертельным

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не обошёл вниманием смертельную драку в районе Сенной площади в Петербурге. Расследование возбуждённого по её следам дела поставлено на контроль в Москве.



Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России 1 ноября, Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств гибели пострадавшего в драке мужчины. Доклад о том, что уже сделано, председатель ждёт от и. о. руководителя петербургского следкома Марины Парастаевой.

