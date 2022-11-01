Бастрыкин не смог пройти мимо побоища с битами на Садовой. Для одного из участников оно стало смертельным

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не обошёл вниманием смертельную драку в районе Сенной площади в Петербурге. Расследование возбуждённого по её следам дела поставлено на контроль в Москве.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России 1 ноября, Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств гибели пострадавшего в драке мужчины. Доклад о том, что уже сделано, председатель ждёт от и. о. руководителя петербургского следкома Марины Парастаевой.
«Фонтанка» писала о конфликте, случившемся недалеко от дома 42 по Садовой воскресной ночью. Вызвавшая полицию женщина рассказала, как трое с битами избивали двоих, лежавших на земле. Судя по ранам пострадавших, отношения молодые люди выясняли не только с битами, но и с ножами.
В больницу увезли уроженцев Узбекистана 31–32 лет. Младшего госпитализировали в состоянии клинической смерти, он не выжил.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК). Полицейские уже задержали двух мигрантов — их догнали на платной трассе в Тверской области.