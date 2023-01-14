Мечты о балете разбились о болезнь. Тринадцатилетнюю петербурженку спасёт дорогое лекарство

У Кати редкое заболевание — аутоиммунный энцефалит. Вылечить его нельзя, но можно добиться устойчивой ремиссии. Для этого необходимо дорогостоящее лекарство. Добиться получения препарата за госсчёт пока не получается — необходимо подтверждение консилиума. Врачи, между тем, настаивают на его постоянном применении.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Катя Крупко, 13 лет.

Аутоиммунный энцефалит.

Требуется лекарство. Стоимость 890 306 руб.



«Дочка росла здоровой, занималась гимнастикой, поступила в академию балета — мечтала стать балериной. Весной 2019 года Катя переболела простудой и стала жаловаться на слабость и головокружение. На пятый день у неё отказали ноги.

Врачи долго не могли установить диагноз, а дочке становилось хуже: ноги и руки не слушались, отсутствовали рефлексы, взгляд не фокусировался. Лечение ненадолго помогало, затем болезнь возвращалась. И только в прошлом году иммунолог московского Центра имени Рогачева заподозрил у неё первичный иммунодефицит, и Кате начали лечение иммуноглобулином привиджен. Дочка сразу почувствовала облегчение — ушли головокружения и мышечная слабость.



После дополнительных обследований Кате поставили редкий диагноз: аутоиммунный энцефалит. Из-за поражения серого вещества мозга быстро развиваются нарушения памяти, поведения и двигательных функций. Вылечить это опасное заболевание нельзя, но можно добиться устойчивой ремиссии. Врачи рекомендуют продолжать лечение препаратом привиджен, но для обеспечения этим лекарством за госсчет нужно подтверждение консилиума. Пока нам не удается его получить. У дочки нетипичное течение болезни, и требуются дополнительные генетические обследования.



Наши возможности уже исчерпаны, и я прошу помочь нам приобрести препарат! Только благодаря этому лечению Катя может нормально жить». Евгения Крупко, Санкт-Петербург.

Виктория Блудова, иммунолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (Москва):



«У Кати аутоиммунный энцефалит, под вопросом — первичный иммунодефицит. В настоящее время во избежание усугубления неврологической симптоматики девочке требуется проведение терапии иммуноглобулином привиджен. Прерывать лечение нельзя. Из-за особенностей течения болезни заменить препарат российскими аналогами невозможно».



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