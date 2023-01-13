Конфискация имущества — уже в УК: как в Госдуме захотели наказать уехавших

Алексей Зотов/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Предложения наказать «предателей», покинувших Родину, потоком идут из Госдумы, Совбеза и других органов. На выбор — поражение в правах, запрет на въезд в Россию и даже «действия по законам военного времени». Из свежего — конфискация. Законодательно она уже есть в УК. Осталось приравнять уехавших и «дискредитирующих» к террористам и экстремистам, а механизм-то уже отработан.



В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин развил идею наказания для россиян, уехавших за границу и оскорбляющих страну: предложил конфискацию.



«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — аргументировал Володин в своём Telegram-канале.



В связи с этим он считает правильным дополнить статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у таких граждан имущества, «которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб». Это не законодательная инициатива. Пока. В конце есть приписка: «А как вы считаете?» — и под 9 тысяч комментариев. В основном одобрительных, с лозунгом «давно пора».

Конфискация не ноу-хау. Она предусмотрена в Уголовном кодексе. По словам председателя Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «ЮрКонсалт Интернешнл» Ерлана Касенова, на основании обвинительного приговора суда по уголовному делу конфискованы могут быть деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, перечисленных в части 1 статьи 104.1 УК РФ. Список там весьма широкий — ознакомиться с ним можно здесь.



«По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления», — отметил Ерлан Касенов.

Сотовые телефоны, персональные компьютеры, деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, подлежат конфискации на основании пункта «в» части 1 статьи 104.1 УК РФ — независимо от их принадлежности.



А в соответствии с частью 3 статьи 115 УПК РФ «в целях обеспечения возможной конфискации» арест может быть наложен судом на имущество, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Под ударом и другие люди, «если есть достаточные основания полагать, что оно (имущество. — Прим .ред.) получено в результате преступных действий либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности». Арест может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена.

Чтобы всё заработало в отношении уехавших россиян, фигурантов дел о дискредитации достаточно добавить в перечень наравне с террористами и экстремистами. В таком случае факта возбуждения в отношении их уголовного дела будет достаточно, чтобы ходатайствовать перед судом об аресте.

Напомним, что санкции в отношении россиян, уехавших из страны и критикующих власти, — тема, волнующая не только Володина. Его коллега, депутат Госдумы Олег Морозов ранее предложил вообще запретить таким гражданам въезд в Россию. Но это противоречит Конституции, в которой прописано для граждан Российской Федерации право беспрепятственно возвращаться в страну. И которую изменить сложнее.



«Временно, лет на 20, запретить въезд в Россию можно? А поразить в правах на этот же срок? Да, по решению суда! Но пусть такое право у нашего государства будет», — писал Морозов в своём Telegram-канале.



Зампред Совбеза Дмитрий Медведев традиционно высказался на тему «предателей» радикальнее и предложил действовать по «правилам военного времени», если «законы не работают»: «Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».

Советник Дениса Пушилина Ян Гагин прямо предложил воссоздать в России «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам!») — контрразведку времен ВОВ. Это не совсем об уехавших — но тут уж любое лыко в строку.

Всем ответил сенатор Андрей Клишас, который напомнил, что в России «законы военного времени пока не приняты», и рекомендовал политикам, призывающим игнорировать Основной закон, «покинуть конституционные органы власти».