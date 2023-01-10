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    России нужен «Смерш»? Давайте вспомним, что это такое

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    Советник Дениса Пушилина Ян Гагин предложил воссоздать в России «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам!») — контрразведку времен ВОВ. Его вдохновило обращение американского Госдепа к россиянам, которое якобы призывает к свержению конституционного строя в России.

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