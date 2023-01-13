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    На основанном Кудриным факультете СПбГУ назначили нового и.о. декана

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    Новым исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ назначен профессор кафедры истории зарубежных литератур, филолог и писатель Андрей Аствацатуров. Об этом сообщается 13 января на сайте факультета.

    Факультет свободных искусств уже более полугода живёт без декана: его основатель Алексей Кудрин по истечении своих полномочий не стал участвовать в выборах. За эти полгода экс-глава Счётной палаты сам сменил место работы и ушёл в «Яндекс».

    После Кудрина и.о. декана стала профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова. Уникальная модель обучения Liberal Arts претерпела серьёзные изменения. Некоторые даже сравнили масштаб изменений на факультете с его закрытием. Профессор кафедры истории зарубежных литератур Андрей Аствацатуров тогда уточнял, что корректировка программы — это нормальный рабочий процесс и ни о каком закрытии факультета речи не идёт.

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