Кудрин отчитался о первом дне работы в «Яндексе» и показал свой бейдж

Экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о своём первом дне работы в компании «Яндекс». Точнее, сообщение его ограничилось одной короткой фразой и фотографией корпоративного бейджа, который Кудрин показал 9 декабря в своём телеграм-канале.

«Первый день на новой работе!» — гласит запись.

«Фонтанка» писала, что в начале этой недели Алексей Кудрин официально объявил о том, что переходит в «Яндекс». По его словам, он стал там советником по корпоративному развитию.

Напомним, что 30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал с 2018 года. К тому времени уже ходили слухи, что Кудрин собирается перейти в «Яндекс». Сам он высказывался туманно.