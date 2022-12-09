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    Кудрин отчитался о первом дне работы в «Яндексе» и показал свой бейдж

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    6 комментариев

    Экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о своём первом дне работы в компании «Яндекс». Точнее, сообщение его ограничилось одной короткой фразой и фотографией корпоративного бейджа, который Кудрин показал 9 декабря в своём телеграм-канале.

    Фото: телеграмм-канал Алексея Кудрина
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    «Первый день на новой работе!» — гласит запись.

    «Фонтанка» писала, что в начале этой недели Алексей Кудрин официально объявил о том, что переходит в «Яндекс». По его словам, он стал там советником по корпоративному развитию.

    Напомним, что 30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал с 2018 года. К тому времени уже ходили слухи, что Кудрин собирается перейти в «Яндекс». Сам он высказывался туманно.

    Фото: телеграмм-канал Алексея Кудрина

    Алексей Кудрин начал свою карьеру в администрации мэра Петербурга Анатолия Собчака, после (в 1996 году) перешел на работу в администрацию президента. 18 мая 2000 года стал министром финансов и занимал этот пост 11 лет. С 18 мая 2018 года возглавлял Счетную палату Российской Федерации.

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    Комментарии 6

    своих не бросаем09 Дек 2022 в 17:03
    новости огонь конечно...
    +0−0
    Vasya1109 Дек 2022 в 16:58
    Слуанов с НабИуллиной с завистью вздыхают. В надежде о поддержки со стороны ВИМ.
    Ведь нужно укреплять тылы [ЯНДЕКСА].
    +0−0
    Cashmare09 Дек 2022 в 16:45
    ну всё, цацку подарили - значит жизнь налаживается, осталось только до зарплаты дотянуть
    +1−0
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